Saint-Étienne, France

C'est la course d'endurance la plus folle au monde. L'Ultra-trail du Mont-Blanc part ce vendredi soir (18h) de Chamonix. Imaginez ! Vingt heures de course autour du Mont-Blanc, trois pays traversés, 171 kilomètres dont dix de montée. Depuis sa création en 2003, l'événement fondateur des compétitions d'Ultra-trail ne cesse d'attirer du monde.

Il y a les stars bien sûr comme Kilian Jornet qui vise une 4e victoire. Mais aussi beaucoup d'autres courageux, moins connus, devenus des mordus de ces courses à la mode comme Mathieu Guibert. Ce stéphanois de 46 ans court son 3e Ultra-trail du Mont-Blanc en six ans.

Ma toute première course a été le trail du Bessat, il y a dix ans. Un coup de foudre ! Et un beau jour, vous entendez parler de l'Ultra-trail du Mont-Blanc.

Tout commence au trail du Bessat

Mathieu Guibert est notaire dans la vie. Il a commencé la course comme beaucoup par le jogging. Ce coureur amateur a déjà participé à deux Ultra-trail du Mont-Blanc, en 2012 pour ses quarante ans, puis l'année suivante. Un investissement conséquent, dans la préparation comme dans l'équipement, pour participer aujourd'hui à une telle course, quant l'inscription est de 250 euros environ.

L'UTMB, un succès grandissant

Ils étaient 2.300 au départ ce vendredi. Mathieu Guibert a de la chance de pouvoir participer. Le Stéphanois de 46 ans a été tiré au sort. Car ils sont le double du nombre d'inscrits à vouloir participer, preuve du succès de la course.

Ce n'est pas une surprise pour Mathieu Guibert. Si le vainqueur devrait passer la ligne samedi, en milieu d'après-midi, soit environ après vingt heures de course, le "dossart 793" espère lui améliorer son record et boucler la course entre 32 et 35 heures. Ce qui voudrait dire qu'il franchira la ligne d'arrivée à Chamonix dans la nuit samedi à dimanche.