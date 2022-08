À 45 ans, Xavier Darrieutort se lance dans son 3e Ultra-Trail du Mont-Blanc, ce vendredi 26 août, à Chamonix. C'est l'une des courses les plus connues au monde, avec ses 170 kilomètres à parcourir et 10 000 mètres de dénivelé positif.

Ultra-Trail du Mont-Blanc : un Parisien à l'assaut des 171 kilomètres de cette course mythique

En short et t-shirt floqué "marathon", évidemment, Xavier Darrieutort fait ses dernières foulées dans le bois de Boulogne. Ce Parisien de 45 ans participe vendredi 26 août à l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), course mythique de 170 kilomètres et 10 000 mètres de dénivelé positif. France Bleu Paris l'a rencontré avant son départ pour Chamonix.

"Là c'est la dernière ligne droite, il faut maintenant du repos, bien manger et bien s'hydrater pour être en forme le jour J", explique Xavier en souriant. Aucun entraînement ne fait reculer ce banquier, papa de trois jeunes enfants, pour être bien préparé : "Il faut au moins 5 sorties par semaine, entre 10-12 et 25-30 kilomètres. Je vais parfois au bureau en courant, d'Auteuil à Bercy, aller-retour cela fait environ 22 kilomètres donc c'est pas mal. Et puis il y a toujours une sortie longue le weekend, de préférence avec du dénivelé."

L'un des derniers entraînements au bois de Boulogne © Radio France - Marie Maheux

Cela fait 6 mois qu'il s'entraîne à ce rythme, pour son 3e UTMB. Une passion qui le suit depuis plus de 10 ans : "J'ai commencé le trail en 2012 par la Diagonale des fous à la Réunion et je n'ai pas arrêté. Pour nous surtout, parisiens qui avons une vie un peu normée, être en montagne notamment de nuit, livré à soi-même, c'est quand même incroyable. C'est un vrai moment de liberté que je chéris particulièrement."

Un troisième UTBM au compteur

Et si le Parisien revient pour la troisième fois sur le Mont-Blanc, c'est d'abord pour les paysages époustouflants, mais pas que : "C'est une ferveur populaire assez incroyable, digne du Tour de France. Vous avez une ambiance de folie. Le départ, c'est quelque chose qui vous donne vraiment des frissons et après vous traversez des villages qui sont noirs de monde, tout le monde vous encourage, c'est génial."

Avis aux amateurs, pour s'entraîner, Xavier a mis à profit le patrimoine francilien, en allant notamment courir dans la forêt de Meudon, au Parc de Saint-Cloud ou encore au bois de Boulogne.