Ultra trail : enfin un vainqueur sur la Chartreuse Terminorum !

Ça y est ! La Chartreuse Terminorum a été vaincue ce lundi 19 juin. Le vainqueur s'appelle Sébastien Raichon, déjà multiple vainqueur d'ultra-trails. Il est venu à bout des 300 km et 25.000 mètres de dénivelé positif.

ⓘ Publicité

Sébastien Raichon est arrivé à 4h14 du matin ce lundi, après 71h et 26 minutes de course. Pour être reconnu comme finisher, il devait arriver dans un délai de 80 heures.

Quatre autres coureurs sont toujours en course pour terminer cette course, ce qui n'était jamais arrivé lors des quatre premières éditions. Ils sont en train de terminer la 5e et dernière boucle du parcours.