Un 45ème cross Sud Ouest d'abord heureux puis trop pluvieux

Un an après l'annulation de dernière minute en plein mouvement des gilets jaunes, ce sont cette fois la pluie et le vent qui ont contraint les organisateurs à annuler les épreuves de ce samedi après-midi. Auparavant, le site de Chante Cigale à Gujan-Mestras avait vu déferler 2800 scolaires.

Bordeaux, France

A 14h, Jean-Jacques Germaneau, patron de l'organisation, n'a eu d'autre choix que d'annuler la fin du programme de samedi. Pour des questions de sécurité évidentes, le site étant balayé par une pluie diluvienne chassée par un vent fort.

Le laser run cross, le relais, le bike and trail et la Burdi Cross Color n'ont donc pas eu lieu. Mais la météo va se calmer et la 45ème édition reprendra dimanche matin avec une journée dense marquée notamment par la course des As, qualificative pour les championnats d'Europe, et conclue par la balade des Pitchouns.

Les scolaires ont tout donné

La matinée de samedi a en revanche permis aux courses USEP de se dérouler normalement. Chacun son âge, chacun sa distance, chacun son rythme. 2800 enfants ont envahi le site de Chante Cigale.

Les enfants de l'école primaire Albert Scheitzer à Bordeaux. © Radio France - Arnaud Carré

Et ceux d'une autre école bordelaise, Paul Lapie. © Radio France - Arnaud Carré