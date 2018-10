L'Abbevillois Samuel Pourchez est engagé ce samedi sur l'Ironman d'Hawai, l'une des épreuves sportives les plus dures au monde. Au menu : 4km de natation, 180km de vélo et un marathon ! Un défi hors du commun !

Somme, France

Un défi hors normes pour un Abbevillois, Samuel Pourchez : l'Ironman d'Hawai, aux Etats-Unis. Le championnat du monde du triathlon longue distance, avec au programme : 4km de natation, 180km de vélo et, pour finir, un marathon ! Une épreuve mythique réservée uniquement à 2 500 athlètes qualifiés. Parmi eux donc, Samuel Pourchez, 45 ans, professeur de sport au collège Ponthieu à Abbeville.

"Une consécration, plus qu'un rêve" - Samuel Pourchez

Samuel Pourchez prévoit de "finir dans le ventre mou". L'Abbevillois raconte à France Bleu Picardie un "environnement" hors du commun, avec "une ville qui ne vit que pour le triathlon longue distance". A 45 ans, il participe à son deuxième championnat du monde, "la natation se fera avec des poissons, des tortues, des dauphins, une mer un peu agitée". Pour Samuel Pourchez, cette participation à l'Ironman d'Hawai est une "consécration, plus qu'un rêve. Un rêve, ça ne se réalise pas". Le marathon promet d'être très difficile. "Et juste avant, il y a ces 180km de vélo, ils sont là pour user et démarrer le marathon avec"

La course de Samuel Pourchez en live !

Samuel Pourchez portera le dossard 1144. Il s'élancera ce samedi soir, à 19h05, heure Française. Il sera alors 7h05 à Hawai, l'heure du grand saut.

Pour suivre, en direct, l'Ironman d'Hawai et la course de Samuel Pourchez : cliquez ici !