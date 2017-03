Un ancien champion du monde de boxe remonte sur le ring à Amiens

L'ancien champion du monde de boxe (catégorie lourds-légers), Jean-Marc Mormeck était dans la Somme ce jeudi. Il en a profité pour distiller ses conseils, partager son expérience avec des jeunes du club d'Amiens Nord.

Jean-Marc Mormeck (43 combats - 37 victoires, 6 défaites) a conservé le coup d'oeil et les bons réflexes. Ce jeudi après-midi, en costume, il a remis les gants avec les enfants du club d'Amiens-Nord. Pour partager son expérience, donner de précieux conseils. "J'aime m'amuser avec eux, faire de la corde-à-sauter, il faut les laisser découvrir ce sport" sourit l'ancien champion du monde des lourds-légers, qui s'entretient toujours régulièrement. Mais son programme est particulièrement chargé.

Son nouveau combat ? L'emploi des jeunes

En Mars 2016, Jean-Marc Mormeck est nommé délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'Outre-Mer. "Cette nouvelle vie me plait" reconnait-il "J'ai tourné naturellement la page de la boxe". Depuis, partout en France, l'ancien boxeur met son carnet d'adresses au service des jeunes issus des quartiers sensibles et d'Outre-Mer, avec le dispositif égalité-emplois : via une plateforme internet, près de 900 offres de stages, d'emplois et de formations sont à pourvoir auprès d'entreprises partenaires (EDF, FNAC, coca-cola...). Les jeunes bénéficiaires sont accompagnés dans leurs recherches d'emplois par des conseillers en ressources humaines et des associations (CV, entretien, accompagnement à l'emploi...).

Jean-Marc Mormeck sur le ring ! L'ancien champion du monde partage son expérience avec des jeunes du club d'Amiens-Nord #Boxe #Amiens pic.twitter.com/I2LeBVx5fM — Paul Barcelonne (@Paul_Barcelonne) March 30, 2017

"On peut dire que c'est le renouveau de la boxe !" - Jean-Marc Mormeck

Jean-Marc Mormeck a disputé son dernier combat professionnel le 5 Décembre 2014, battu par le Polonais Mateusz Masternak. Depuis, il a choisi de continuer ses activités de promoteur, en organisant le gala "La relè ve - acte 1". L'occasion pour lui de mettre en avant les jeunes boxeurs Français, surfant sur la vague de Jeux Olympiques réussis à Rio pendant l'été 2016. "On attend le combat de Tony Yoka, qui est champion Olympique". Jean-Marc Mormeck croit en un "renouveau de la boxe, avec Canal + qui revient, la chaîne L'Équipe" comme diffuseurs. L'ancien champion du monde des Lourds-Légers porte également un regard attentif sur les performances du boxeur Picard Johann Duhaupas (38 combats - 34 victoires, 4 défaites). "C'est un bon combattant, mais attention à ne pas prendre trop de coups".