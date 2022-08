Un ancien Huskies remporte une compétition de baseball aux Etats-Unis

Enzo Maugars a découvert le baseball à Rouen. Il a remporté les All American Games, une compétition très cotée aux Etats-Unis. Le jeune homme de 16 ans ambitionne d'intégrer une équipe universitaire dans deux ans.

Le rêve américain ressemble sans doute à ça. Passionné de baseball, Enzo Maugars, vie sa passion aux Etats-Unis depuis qu'il a déménagé outre-Atlantique en 2018. Après la découverte de son sport chez les Huskies à Rouen, Enzo évolue désormais avec l'équipe de son lycée, les Cougars de John B. Connally. Mais lorsque l'école ferme, il intègre une autre équipe le temps de l'été.

Des début avec les Huskies de Rouen

Dimanche 7 août, il a remporté les All American Games, un rendez-vous prestigieux du baseball aux Etats-Unis. "C'est vraiment exceptionnel, c'est une belle expérience où l'on rencontre plein de gens et c'est un tout autre niveau". Pour remporter la compétition, il faut savoir être fort mentalement et tenir le choc physiquement.

Enzo n'a pas oublié ses années rouennaises. Il conserve ses maillots des Huskies. - Jérémy Maugars

Cette victoire ouvre des vraies perspectives à Enzo. Il n'a pas envie de devenir baseballeur professionnel, mais il aimerait financer ses études - il souhaite intégrer l'armée américaine - en jouant dans une équipe universitaire. Même s'il lui reste encore deux ans de lycée, les négociations débutent déjà avec les équipes universitaires. Rien n'est encore signé pour l'heure.

Jérémy, père et premier supporter d'Enzo

De son côté, son père Jérémy est son premier supporter. Le baseball coûte très cher aux Etats-Unis, et son soutien financier est indispensable pour Enzo. Entre l'équipement, les transports et les hôtels pour les tournois, une année coûte environ 5 000 dollars. Mais c'est aussi moralement que Jérémy tient un vrai rôle : "Mon but c'est que quand il se retournera sur sa vie, il puisse dire : "Mon père a tout fait pour que je vive ma passion"". Cette passion il continuera de la vivre avec son équipe lycéenne dans les mois qui viennent.