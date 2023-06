Un athlète mayennais va guider un sprinteur aveugle aux Championnats du monde de para athlétisme à Paris

Charles Renard, licencié à l'Entente Athlétique du Nord-Mayenne, va participer aux Cham pionnats du monde de para athlétisme en juillet à Paris. Le sprinteur mayennais, spécialiste du 200m, va guider Timothée Adolphe, un athlète aveugle médaillé paralympique , sur 100m. Ils vont courir côte à côte, "en miroir" : chacun tient une poignée, elles "sont reliées par un lien en tissu de 10 centimètres", explique l'athlète mayennais, originaire de Soulgé-sur-Ouette. Charles Renard et Timothée Adolphe s'entraînent ensemble à Paris depuis cinq mois mais leur binôme fonctionne déjà très bien : en février 2023, ils sont devenus vice-champions de France handisport du 60m en salle.

"On a vite trouvé un équilibre"

Charles Renard s'entraîne à l'Insep (Institut national du sport, de l'expertise et de la performance) à Paris depuis 2018. Depuis septembre 2022, Timothée Adolphe a rejoint son groupe d'entraînement. Un de ses cinq guides a eu un accident de la route : le parathlète a donc proposé à Charles Renard de devenir son guide sur 100m. Le Mayennais de 27 ans a un record en 10"50 sur 100m, contre 10"90 pour Timothée Adolphe. "Je suis un peu plus puissant que Timothée et un peu plus rapide aussi. C'est un critère que recherche Timothée : des guides plus rapides que lui", affirme Charles Renard. Ce qui devait être une sorte d'intérim est en fait devenu un rôle assuré de façon pérenne. "Je me suis bien pris au jeu. C'est un rôle assez important", confie le sprinteur de Soulgé-sur-Ouette, qui continue de s'entraîner parallèlement pour sa carrière en individuel.

Charles Renard et Timothée Adolphe à l'entraînement. - DR

Le sprinteur mayennais de 27 ans a l'habitude de courir seul mais un sprint en binôme est un exercice complètement différent qui requiert des heures d'entraînement. "On a vite trouvé un équilibre", assure-t-il. La gestion de course est bien rodée aujourd'hui, le binôme a trouvé ses marques: "Lui, il va partir sur sa jambe préférée, donc sa jambe gauche, et moi je pars sur ma jambe droite. Là, la plupart des informations passent par le bras. C'est un peu le repère de Timothée : si je ne monte pas assez haut le bras, il va essayer de chercher mon épaule et et donc après on risque de se cogner et de faire une sorte d'accordéon. C'est de la perte de temps. Sinon, on court comme on pourrait courir chacun tout seul", décrit Charles Renard.

L'athlète de l'Entente Athlétique du Nord-Mayenne (EANM) reconnaît qu'il a encore "énormément de travail". "J*'ai envoyé Timothée dans le mur, on est tombés**",* confie-t-il. Cet hiver, le record du monde sur 60m leur a échappé à cause "d'imperfections". "Timothée avait le record du monde vraiment dans les jambes. Mais voilà, on manquait un peu de coordination, de synchronisation également. Sur 60m , les centièmes, les dixièmes s'envolent très très vite", décrit Charles Renard. Il espère gagner en fluidité pour que l'athlète et le guide ne fassent plus qu'un sur la piste. Le sprinteur mayennais prend exemple sur les autres guides de Timothée Adolphe et notamment sur ceux qui l'accompagnent sur 400m.

Le duo va débuter les Championnats du monde de para athlétisme le 14 juillet avec les séries du 100m au stade Charléty à Paris. Ils visent au moins le podium et espèrent courir en moins de 11 secondes. Après cette compétition, Charles Renard reprendra sa "saison avec en ligne de mire les championnats de France Elites fin juillet". "Je suis déjà qualifié sur le 200m normalement", affirme le Mayennais de 27 ans.