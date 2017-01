Un Avignonnais aux championnats du monde de nage en eau glacée

Il n'avait dit qu'il ne rempilerait pas... Finalement l'Avignonnais Denis Colombe va nager un kilomètre dans une eau à moins de 4° ce vendredi en Allemagne pour les championnats du monde de nage en eau glaciée.

L'Avignonnais Denis Colombe participe en cette fin de semaine aux championnats du monde de nage en eau glacée à Burghausen, en Bavière.

Au programme de ce vendredi après-midi, en Allemagne, un kilomètre de nage dans une eau à 3,7° ! Il vise le podium dans la catégorie des plus de 50 ans, la "deuxième, troisième place", car la première est semble-t-il "intouchable".

Une eau à 3,7°

Et l'épreuve est particulièrement rude, voire folle, au pont que Denis Colombe ne voulait pas rempiler après son premier championnat, il y a un an : "L'an dernier, j'ai dit j'arrête. Je remets le couvert!", explique-t-il au micro de Mathieu Charré.

"Quand on sort de l'eau, les mains, on ne peut plus s'en servir" - Denis Colombe

Et pourtant, il sait ce qui l'attend : "Ce qui est dur, c'est le froid, la douleur des mains, des pieds. Quand on sort de l'eau, les mains on ne peut plus s'en sortir".

Denis Colombe Partager le son sur : Copier

A la sortie de l'eau glacée, les nageurs sont pris en charge pour éviter les malaises : "On nous met une couverture et on va dans une pièce chauffée. Il y a un moment d'euphorie, on se sent supérieur. Après il y a un moment nauséeux, après on se met à trembler, dans des conditions énormes!"

Pour s'entraîner, Denis Colombe a passé des matinées dans un tonneau rempli d'eau à 2°, dans son jardin d'Avignon.