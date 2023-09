Un Azuréen sur le podium de l'UTMB à Chamonix

Germain Grangier (à l'image) vit à St-Dalmas-le-Selvage et vient de terminer 3e de l'édition 2023 de l'UTMB.

Devant, la légende du trail Jim Walmsley a pris toute la lumière ce samedi à l'arrivée de l'UTMB. Premier Américain à s'imposer à Chamonix, pour cette 20e édition, au bout de 19h 37 minutes et 43 secondes d'effort, il devance un de ses compatriotes Zach Miller (19h58'58"). Et pour compléter le podium, l'Azuréen Germain Grangier ! Celui qui vit à St-Delmas-le-Selvage a bouclé les 172,9 kilomètres en un peu plus de 20 heures (20h10'52").

ⓘ Publicité

Grangier devant le favori de cette 20e édition

Un exploit pour ce triathlète réputé en France, qui arrive devant le favori Mathieu Blanchard (4e) qui restait sur deux podiums d'affilée. L'an passé c'est la référence mondiale Kilian Jornet qui s'était imposé.