Un Belge bat le record des 100 kilomètres de la Somme

Une fusée belge sur les bords de Somme ! Wouter Decock s'est imposé ce samedi sur les 100 kilomètres de la Somme. Le Brugeois a battu de cinq minutes le record de l'épreuve établie en 2021 par Guillaume Ruel . Il a parcouru cette distance hors norme en 6 heures, 37 minutes et 19 secondes. "Ce n'est pas mon record personnel (6h33) mais je suis extrêmement content", a t-il réagit, la ligne d'arrivée à peine franchie.

Ludovic Dubreucq deuxième

Très attendu sur ses terres, le picard de l'Amicale du Val de Somme, Ludovic Dubreucq boucle lui ces 100 kilomètres à la deuxième place du podium. "Je ne peux pas être déçu de cette deuxième place, même si mon frère va continuer de m'appeler Poulidor", a t-il glissé à son arrivée, en référence à ses quatre précédentes secondes places sur cette épreuve.

Ludovic Dubreucq, qui a bouclé la course en 7 heures et 8 minutes raconte "avoir titillé le belge au début", avant de mesurer les écarts. "C'est un grand champion que je connais bien", explique t-il. "On a couru ensemble sur les mondiaux au Qatar." Le Francilien Paul Denizeaux complète le podium. La première femme, la bretonne Léonie Ton se classe elle 9e en 8 heures et 2 minutes.

