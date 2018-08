Le champion de France de tir au pistolet sur silhouettes métalliques est Charentais. Daniel Audoin remet, à partir d'aujourd'hui, son titre en jeu, à Volmerange-les-Mines, en Moselle. On ne saura que samedi si le Charentais conserve ou pas son titre de champion de France gros calibre debout.

Aussac-Vadalle, Charente, France

Sur un pas de tir installé dans une ancienne carrière à Aussac Vadalle, Daniel Audoin s'entraîne avec sa femme, qui lui sert de coach. La discipline pistolet debout, petit calibre, gros calibre ou calibres intermédiaires, c'est 40 cibles à tirer : 10 poulets à 50 mètres, 10 sangliers à 100 mètres, 10 dindons à 150 mètres, et 10 mouflons à 200 mètres. Il est obligatoire de tirer de gauche à droite, et de changer de bête à chaque coup tiré même quand on l'a manquée.

Les 5 sangliers à 100 mètres © Radio France - Pierre MARSAT

L'année dernière, Daniel Audoin a été sacré champion de France à Aussac-Vadalle. Vice-champion du monde individuel en 2014, champion du monde par équipes la même année sur quatre disciplines en République tchèque, il n'a pas réussi, cette année, à se qualifier pour les championnats du monde qui avaient lieu en Finlande fin juillet.

Sa femme Roselyne lui sert de coach, l'oeil rivé sur la lunette pour surveiller les impacts © Radio France - Pierre MARSAT

