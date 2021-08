Un coach nîmois aux Jeux paralympiques de Tokyo

C'est un rêve de gosse pour Guillaume Jean ce pongiste gardois : "J'ai toujours rêvé de faire les JO en tant que joueur, ça ne s'est pas fait mais aujourd'hui j'ai la chance de coacher trois athlètes en ping-pong pour ces Jeux paralympiques".

"Je suis tellement impatient que les Jeux commencent."

Guillaume Jean coach donc trois athlètes, un en fauteuil et deux debout, tous sont présents à Tokyo depuis le 18 août : "C'était pour se faire au décalage horaire et pour s'acclimater, maintenant ça devient un peu long et on a tous hâte d'attaquer la compétition et d'en découdre".

Guillaume Jean décrit aussi l'ambiance sur place dans ce contexte très particulier lié au Covid : "Nous avons des tests réguliers et nous devons manger avec du plexiglas face à nous, c'est spécial mais c'est comme ça, il n'y a pas le choix, on s'y fait".

La cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Tokyo a lieu ce mardi 24 août à 13h, les compétitions sportives débutent ce mercredi 25 août et dureront jusqu'au 5 septembre. 138 athlètes français sont engagés dans ces Jeux.