Un combat pour Mike Tyson à Saint-Tropez ou Monaco en 2021?

Curiosité voir perplexité, le retour de Mike Tyson sur un ring ce samedi soir contre Roy Jones Jr a fait taire les plus sceptiques. Les deux hommes ont bouclé ce combat de huit rounds sur un nul mais il n'avait rien d'amical. A la sortie du ring, la légende des poids lourds Mike Tyson a dit vouloir poursuivre cette expérience et continuer à boxer l'année prochaine. Il a évoqué la possibilité d'un combat dans le sud de la France. "Mon corps est splendide, je vais le faire se battre un peu plus. Je veux continuer sur cette lancée. Peut-être que nous ferons quelque chose dans le sud de la France - Monaco ou Saint-Tropez - avec un combattant européen" a déclaré Mike Tyson.

Quel adversaire?

Mike Tyson, sur un ring dans le sud de la France, mais face à quel adversaire? Les spéculations vont pouvoir commencer. Certains l'imaginent déjà affronter l'ancien champion du monde des lourds Evander Holyfield, qui l'a battu deux fois en 1996 et 1997. Le deuxième combat est resté dans les annales après l'épisode de morsures d'oreilles restées dans les mémoires provoquant la disqualification de Mike Tyson. Autre nom avancé, celui de Lennox Lewis, lui aussi ancien champion du monde des lourds, également vainqueur de Tyson en 2002. Après 15 ans sans boxer, Mike Tyson est animé par la volonté d'aider les sans-abris et les toxicomanes en récoltant de l'argent avec ce genre de combats exhibitions.