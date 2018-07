Sens, France

Cette deuxième édition va rassembler 440 joueurs, rien que pour le trophée de la ville de Sens. Deux autres trophées seront joués aussi durant le week-end. Un concours de haut niveau qui dépasse les frontières de la région et c'est ce qui donne le sourire à Laurent Chapotot, président de l'USC Sens : "j'ai fait un rapide calcul, on aura 50% de nos équipes qui viennent de départements extérieurs à l'Yonne, voire d'autres régions. J'en suis très satisfait parce que ça valide notre appellation de Régional de la ville de Sens."

Une centaine de terrains pour le concours

Un concours ambitieux qui demande du travail aux deux clubs organisateurs. Jacky est bénévole et il a fallu délimiter 110 terrains entièrement à la ficelle : _"_Les terrains font 4x15 mètres avec une bande de perte de chaque côté pour que les joueurs ne se mélangent pas les boules. Tous les quatre mètres on pose une pointe, on tire la ficelle. Si les boules passent la ligne, elles sont mortes. Si elles sont à cheval, elles sont valables. IL faut que ce soit quand-même assez précis, pas trou ni de bosse."

Des champions internationaux à Sens

Un concours auquel Kevin, licencié au stade de Sens va participer : "Moi, je suis tireur. L'objectif, c'est déjà de sortir des poules. On verra parce qu'il y a des bons joueurs, de très bons joueurs." Les visiteurs auront du spectacle assure Laurent Chapotot : "On a des joueurs qui ont eu des titres de champion d'Europe, on a une équipe avec un champion monégasque (qui vient de Gisy-les-Nobles) qui vient de gagner une des plus grandes compétitions au monde, l'Europétanque de Nice, le week-end dernier. Ce sont _des joueurs qu'on voit parfois à la télévision._"

Des dotations attractives

Au total, 3.700 euros de prix seront répartis entre les gagnants du trophée de la ville de Sens, soit environ 250 euros pour le vainqueur. A titre de comparaison, à l'Europétanque de Nice, les vainqueurs remportent une dotation de 1.000 euros. Le régional de pétanque est en accès libre pour les visiteurs tout ce week-end au complexe sportif René Binet à Sens.