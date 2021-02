Un concours de sauts d'obstacles à huis clos à Saint-Lô

Près d'une centaine de cavaliers sont présents depuis hier vendredi au pôle hippique de Saint-Lô. Ils viennent de partout en France mais essentiellement quand même de la région. Comme depuis bientôt un an, ces épreuves ouvertes aux professionnels, se tiennent à huis clos, sans spectateurs. Ce qui commence à manquer sérieusement aux cavaliers même s'ils reconnaissent qu'en ces temps compliqués ils ont de la chance "C'est dommage mais ça nous permet quand même de faire des concours. Au premier confinement on ne pouvait pas du tout se projeter là on peut le faire donc c'est mieux. C'est surtout bien de pouvoir faire travailler les chevaux. C'est un peu triste mais on a pas d'autres solutions. C'est surtout pour les propriétaires que c'est dur ils ne voient pas leurs chevaux. On soutient les organisateurs car ce n'est pas facile pour eux sans public ni restauration il n'y a pas de recettes. C'est un gros manque à gagner !"

"C'est un peu triste mais dans notre malheur il y a le bonheur de pouvoir quand même concourrir " © Radio France - Katia Lautrou

François tient la sellerie de Marigny et il s'ennuie un peu "c'est triste de ne pas voir le public, je reste dans mon camion" . Que ce soit Jean, Frédéric, Benjamin, André tous n'ont qu'une idée en tête" que la COVID s'arrête et qu'on retrouve tout comme avant." Comme avant, comme au bon vieux temps.

Les épreuves sont uniquement à suivre en direct sur GRANDPRIX.tv