Un Côte-d'Orien participe à l'une des plus grandes courses de chiens de traîneaux d'Europe

Neuf jours d'aventure dans les Alpes. C'est ce qui attend Jason, un habitant de Comblanchien (Côte-d'Or) de 26 ans. Il va participer à la Lekkarod, l'une des plus grandes courses de chiens de traîneau d'Europe. Elle se déroule du samedi 14 au dimanche 22 mars. En tout il va devoir parcourir près de 360 kilomètres, et sera accompagné de ses 14 chiens.

Le fait d'avoir une meute, c'est excellent. - Jason

Sa passion pour les courses de chiens de traîneaux ne date pas d'hier. Ce sont ses parents qui lui ont donné envie de se mettre à ce sport il y a plusieurs années. Eux-mêmes le pratiquaient : "Mes parents se sont lancés dans ce sport il y a plus de 35 ans, et maintenant, je continue avec le soutien de mon père.", explique-t-il.

La compétition dans les Alpes commence donc le samedi 14 mars pour se terminer le 22 mars.

Avec ce sport, Jason, conducteur d'engins de chantiers dans la vie de tous les jours, a en fait très vite trouvé son compte : "Le fait d'avoir une meute, c'est excellent. Les huskies font parte de la famille. J'aime aussi la combativité qu'on doit avoir, et la possibilité de découvrir des tas de paysages. On fait les alpes, les Pyrénées, on a été en Suède aussi."

Et non seulement Jason aime la course de chiens de traîneaux, mais il est très bon dans ce domaine. Il a déjà gagné deux compétitions européennes et un titre de champion du monde. Autant dire qu'il a ses chances pour la compétition qui arrive dans les alpes.