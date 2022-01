Un couple seine-et-marnais boucle le Dakar 2022 au profit d'un association

Ils ont achevé leur premier Dakar! les Seine-et-Marnais Marie-Laure et Hervé Quinet, ont franchi ce weekend la ligne d’arrivée de la mythique course de rallye-raid avec à la clé un don de 8300 euros pour l'association Coeur et santé.

Le pilote amateur Hervé Quinet a du mal à réaliser qu'il y a quelques heures, il dévalait encore sur les dunes saoudiennes d'Arabie Saoudite. "Quand je croise les gens, j’ai peur qu’ils me pincent et de me réveiller (sourires). C’est fou, c’est une drôle de sensation, bah ça y est, on l’a fait", confie cet entrepreneur seine-et-marnais à France Bleu Paris.

Marie-Laure, épouse et copilote

Un rêve éveillé qu’il a partagé avec sa femme, Marie-Laure, qui a été sa copilote durant l’épreuve. "Ça n’a pas toujours été facile, il y a eu tous les jours des engueulades, parfois on coupait même le micro, on ne se parlait plus, et dans les dix secondes je lui demandais les infos, elle me répondait, « non tu m’as dit de te taire » (rires)".

Hervé Quinet a tenu à lui rendre hommage: "elle a fait un énorme boulot de navigation, elle l’a fait pour moi et je trouve ça extraordinaire, elle a eu un courage énorme. Prendre des passages de dunes de 100, 200 mètres de haut, avec des hauteurs de 10 ou 15 étages, ça fait un peu flipper et elle a eu le courage d’affronter tout ça."

Les dunes, Marie-Laure Quinet l'admet, c'est quasiment "une obsession", depuis qu'elle est rentrée en France. "J'en avais jamais monté et descendus d'aussi grandes. La nuit, j'avais l'impression que le phares n'étaient pas allumés. En fait, nous étions tout en haut d'une dune, à l'oblique. C'était dur, mais ça s'est bien passé avec Hervé, j'étais"

8300 euros pour aider l'association Coeur et Santé

Malgré les galères mécaniques, l’envie aussi parfois de tout arrêter, le couple et son équipes de 4 mécaniciens ont tenu bon. "Le Dakar c’est un ascenseur émotionnel tous les jours. Un coup, ça marche bien, une heure après, ça ne marche plus bien. L’avant-dernière spéciale, qui était considérée comme la plus sélective, je ne vous cache pas qu’on a failli abandonner", confie Hervé Quinet. "Mais on a tenu grâce à notre équipe, grâce au soutien sur les réseaux sociaux. Cela a été notre moteur. La larme sur la ligne d'arrivée, ce n'est pas la poussière qui rentrait dans la voiture, mais une larme de joie d'avoir réussi ce challenge pour l'association." Le duo est arrivé à la 68e position dans la catégorie auto, à plus de 127 heures du vainqueur, mais l'essentiel est ailleurs.

Hervé Quinet, victime d'un infarctus il y a dix ans et qui aurait dû faire une croix sur les sports automobiles. Ce Dakar 2022 lui a permis de rendre, en quelques sortes, la pareille à l'association Coeur et Santé, dans l'Yonne, qui projette de financer un centre de rééducation.