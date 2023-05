Un coureur poitevin "finisher" de la Transespana: une course à étapes de 1.000 km

Jean-Michel Pion (59 ans) vient de réaliser un véritable exploit sportif : être finisher de la Transespana 2023. Un groupe de seize ultra-fondeurs a pris le départ le 23 avril pour une arrivée le 10 mai. Ils ne sont que dix à avoir franchi la ligne d'arrivée. De Urdos (Pyrénées-Atlantiques) les 14 concurrents et les 2 concurrentes ont traversé l'Espagne par le centre du pays, avec une arrivée à Malaga. Parmi les vaillants guerriers, on retrouve donc Jean-Michel Pion, un habitué des longs efforts et des ultra-distances. L'infatigable coureur de Buxerolles (86) a dû une nouvelle fois piocher dans ses ressources mentales pour aller au bout de ce défi sportif :"J'étais bien sur la première partie, les dix premières étapes, et après ça s'est gâté, une inflammation du releveur, ensuite le tendon d'Achille gauche et puis la jambe droite qui prenait toute la charge, alors les huit dernières, j'étais dans le dur, dans la difficulté, l'épreuve, et puis quelques fois le renoncement, mais sans aller jusqu'à l'abandon du dossard. Les moments forts, ils sont en fait dans la difficulté quand on échange, quand on s'aide entre concurrents pour aller un peu au-delà de nos limites et finir l'étape."

Les heureux finishers de l'édition 2023

Jean-Michel Pion a quand même pris le temps de savourer ces vacances un peu particulières :"A la base, je n'y allais pas pour faire une performance, parce que je n'en ai pas les capacités, j'y allais pour finir, comme ce sont des courses à étapes, chaque matin, on partait ensemble, ou par petits groupes décalés, mais ça reste quand même une course, dans l'esprit et ce n'est pas si simple que ça, que d'accepter de se faire doubler par un autre concurrent, j'y vais en dilettante et je laisse partir les autres." Et puis le bonheur chaque jour à l'issue de chaque étape était simple "boire une bière bien fraiche avec les autres concurrents et les membres de l'organisation."