Saint-Sulpice-le-Dunois, France

Marc Daraillon s’envole ce 1er janvier pour l’Amérique du Sud, direction le Pérou. C’est à Lima, la capitale du pays, que sera donné samedi 6 janvier, le départ de la 40e édition du Dakar. C’est la 5e participation du Creusois à ce rallye, la première fois c'était en 2013.

Retour au Dakar pour le Creusois

Cette nouvelle participation sonne comme une revanche pour le mécanicien du centre hospitalier de La Valette, à Saint-Vaury. L’an dernier, une blessure à l’épaule avait privé Marc Dardaillon de Dakar. Il avait suivi le rallye devant sa télévision. Cette année, il sera dans la cabine d’un camion d’assistance , dans le rôle du copilote.

J'ai un peu peur pour le départ - Marc Dardaillon

Le départ du rallye ne sera donné que samedi, mais dès demain, le Creusois sera à la manœuvre. Il faut charger dans le camion les pièces détachées qui permettront de dépanner les équipages de l’équipe durant le rallye. Ensuite ce sera le départ de la course et les cinq premières étapes que redoute particulièrement Marc Dardaillon : "on sait que ce sera difficile, _les longues étapes de dune c'est toujours compliqué avec un gros camion_, si on passe ça, le reste ça devrait le faire !"

Au retour je suis plus fatigué qu´au départ - Marc Dardaillon

Le Dakar, même comme copilote d'un camion d'assistance, c'est physique et éprouvant. "Il m'arrive souvent de passer la nuit sous le camion ou sous une tente, alors que les grands pilotes dorment parfois à l’hôtel raconte le Creusois, nous on est vraiment au bas de l'échelle". Le manque de sommeil, la fatigue, la chaleur, c'est l'été dans l'hémisphère sud, les trois semaines de congés que posent le Creusois pour participer à ce rallye ne sont pas vraiment des vacances ! Mais il y a tout de même de belles compensations : "au bivouac on mange avec les grands pilotes, raconte-t-il. Et parmi ces pilotes préférés il y a Stéphane Peterhansel, le Français vainqueur à six reprises dans la catégorie moto et sept fois dans la catégorie auto. "C'est quelqu'un que j'apprécie vraiment explique Marc Dardaillon, et en plus il est très sympa alors le côtoyer c'est très agréable".