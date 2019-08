Un cycliste amateur franc-comtois va tenter de battre le record de France de l'heure

Orchamps-Vennes, France

A 41 ans, David Arnoux fait du cyclisme amateur depuis des années. Samedi, il va tout donner au vélodrome des Granges en Suisse pour battre son propre record de France homologué par la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) : 46, 213 kilomètres en une heure. A l'époque en 2017, il avait dépassé Jacques Anquetil. A Milan, en 1956, le mythique coureur avait parcouru 46, 159 kilomètres en une heure.

"Je suis impatient"

Chez lui, à Orchamps-Vennes dans le Haut-Doubs, le cycliste amateur, agent d'entretien des routes au Conseil départemental du Doubs dans la vraie vie, il se repose avant le grand jour. "Je vais peut-être faire quelques sprints pour relancer le coeur, et pédaler une heure, mais il faut que le corps se repose."

Pas de stress, pas d'appréhension pour le moment, simplement beaucoup d'envie. "Je suis impatient d'y aller, et je vais y aller comme si j'étais à l'entraînement."

Le vélo de David Arnoux, sans frein et sans vitesses - Alain Michelin

Des heures d'entraînement

Il s'est entraîné toute l'année, avec Didier Faivre-Pierret, l'ancien champion cycliste et médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992. "Je fais attention à ce que je mange, pour être le plus en forme possible", explique-t-il. Toute sa famille est derrière lui : sa femme Geneviève et ses deux enfants, Marie et Léo, 8 et 10 ans. "Je fais ça pour mes enfants, j'ai collé deux étiquettes avec leur prénom sur le guidon de mon vélo, quand je pédale et que ça coince, ça fait du bien."

Ce sera la dernière tentative de David Arnoux, qui confie que c'est un sport très éprouvant et qui demande également des moyens financiers. Pour louer le vélodrome des Granges en Suisse, il lui faut débourser 180 francs suisse pour une heure. "J'ai fait beaucoup de sacrifices, j'ai envie de profiter plus de ma famille."

Si vous voulez assister à l'évènement, rendez-vous sur la page Facebook de David Arnoux.