Gym : Un deuxième titre de championne d'Europe pour la stéphanoise Mélanie de Jésus dos Santos ?

Saint-Étienne, France

Bonne nouvelle ! Mélanie de Jésus Dos Santos est en pleine forme avant le début des championnats d'Europe de gymnastique. La compétition débute ce jeudi en Pologne. La jeune athlète du pôle gym de Saint-Etienne, déjà médaillée d'or en gym au sol en 2018, va remettre son titre en jeu.

Dans le top 5

La jeune martiniquaise de 18 ans avait suspendu son entrainement aux barres parallèles deux mois à cause d'une blessure au doigt mais elle est remise selon son entraîneur Eric Hagar : "elle se sent bien, elle avait a cœur défendre ses chance sur le concours général et selon moi elle figure parmi le top 5. "

"Je veux garder mon titre"

En novembre dernier, Mélanie avait terminé 6e des championnats du monde à Doha., une grande déception pour cette athlète montante de la gym française. Mais aujourd'hui nouveau départ pour cette championne excitée à l'idée de remettre son titre en jeu.

Ça donne encore plus envie de montrer que je veux garder ma place en tant que championne d’Europe au sol

Mélanie a bien conscience que la concurrence sera rude avec des athlètes telles que la britannique Elissa Downie ou encore la russe championne du Monde Angelica Melnicova. La jeune stéphanoise avait d’ailleurs terminé 6e aux championnats du monde de Russie en novembre 2018. Aujourd'hui, elle n'a pas peur, elle se projette déjà en 2024 : "toutes les compétitions avant les JO sont des étapes mais les championnats d’Europe reste une compétions importante" raconte-elle avec ambition.

Mélanie passera le premier tour des qualifications sur quatre agrès en fin de journée ce jeudi. Un bon score lui permettra d'accéder à la finale générale vendredi.