Un drômois au départ du Dakar 2020

Valence, France

Petit, Sébastien Lagut est passionné de moto, il en fait à chaque fois qu'il se rend dans une fête foraine. Le jour de ses dix ans, son grand-père lui offre son premier deux-roues. Il ne redescendra jamais de la selle. Ses parents l'inscrivent dans un club, il y passe des week-ends entier.

En grandissant, le Dakar, ça ne le fait pas rêver. Ses grandes lignes droites dans des étendues désertiques, ça ne l'attirent pas plus que ça. Lui, ce qu'il aime, ce sont les bosses et le moto-cross. Finalement, il y a deux ans, il participe et remporte un rallye sur route. Une semaine de course et plus de 3.000 kilomètres. C'est le déclic, il franchit un cap et veut se lancer un nouveau défi.

8.000 kilomètres de courses

Sébastien décide de s'inscrire à la 42e édition de la course mythique du Dakar qui se déroule cette année en Arabie Saoudite. C'est une première, après l'Afrique et l'Amérique du Sud, le Dakar pose ses valises en Asie : "un pays où les mots explorateur et aventurier veulent encore dire quelque chose" confie Sébastien. Voilà ce qui le motive à partir.

Sébastien Lagut participe à la 42e édition du Dakar. - Sébastien Lagut

8.000 kilomètres à parcourir, 2 semaines de courses, des conditions dantesques : Sébastien trépigne à l'idée de monter sur sa moto. Ce qui le retient, c'est son travail. Il est le patron de Romans Viande, une entreprise familiale dans laquelle il s'investit beaucoup. Savoir qu'il sera impuissant s'il se passe quoique ce soit le laisse perplexe, mais il n'a pas le choix : "Là-bas, je n'aurais pas de téléphone sur ma moto donc de toute façon, je ne pourrais rien faire. [...] Cela me fera des vacances."

Finalement, la passion l'emporte. Avec sa moto, il sera au départ du Dakar le 5 janvier, mais il reste humble : "Mon premier objectif, c'est de passer la ligne d'arrivée à Riyad, le 17 janvier."