Un Drômois sur la ligne de départ du Dakar 2022 !

"On dit toujours que c'est le Graal le Dakar", raconte Samuel Frémy, un Drômois de 50 ans, qui va réaliser son rêve dans quelques jours. Le 2 janvier, il sera au départ du Dakar 2022, en Arabie Saoudite, sur sa moto KTM. "Un rêve de gosse", dit-il, avec les souvenirs de sa jeunesse à la télé "des pilotes qui partaient de Paris pour rejoindre Dakar", se souvient-il.

à lire aussi 1978, naissance du Paris-Dakar

Une consécration, et la première participation, pour ce distributeur d'accessoires de moto aux professionnels basé à Granges-les-Beaumont près de Romans-sur-Isère. Rien qu'à voir son bureau, le décor est planté. Des vestes, des gants, des casques de motos dans tous les sens. "C'est une évidence oui et surtout si l'on recherche des voyages, de l'aventure, se poser des questions. C'est ça en tout cas que je viens chercher", explique Samuel, qui portera le dossard 168.

Samuel Frémy est impatient de débuter la course. - Samuel Frémy

Samuel s'est inscrit et a été sélectionné par les organisateurs après un bon rallye du Maroc en octobre cette année. "Le Dakar s'est professionnalisé et comme les places sont chères, il faut avoir participé à une ou plusieurs courses pour être choisi", explique le Drômois. "Au Maroc, ça s'est bien passé et donc j'ai été pris", poursuit-il.

Samuel Frémy sur sa KTM lors du rallye du Maroc en octobre. - Samuel Frémy

Il pourra compter également sur le soutien de son épouse. Elle sera dans son équipe. "Au Maroc elle était restée en France mais là je voulais qu'elle puisse vivre les émotions du Dakar. Elle me suit sur toutes mes courses et je veux que l'on partage ça ensemble. C'est sûr que ce sera un soutien énorme", raconte encore Samuel. Quant à un éventuel objectif, Samuel se veut humble. "Terminer la course, vu la difficulté de l'épreuve, est déjà une victoire en soi. Et puis la dernière étape, le 14 janvier, c'est l'anniversaire de ma femme. Mon objectif, c'est de terminer, de franchir la ligne d'arrivée et de lui faire ce cadeau", conclut Samuel.

Le "rêve de gosse" de Samuel Frémy : participer au Dakar ! © Radio France - Samuel Frémy

Le parcours du Dakar 2022 en Arabie Saoudite