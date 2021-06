Un Drômois vainqueur des 24 heures du Mans moto

Le pilote Sylvain Guintoli, originaire de Montélimar, a remporté ce dimanche les 24 heures du Mans moto, avec ses coéquipiers Gregg Black et Xavier Simeon.

Sylvain Guintoli (gauche) avec ses coéquipiers Gregg Black (sur la moto) et le Belge Xavier Siméon (droite) quelques instants après leur victoire sur le circuit Bugatti au Mans.

Un Drômois parmi les vainqueurs des 24 heures du Mans moto ! Le pilote Sylvain Guintoli, originaire de Montélimar, remporte l'épreuve avec le Team SERT sur la Suzuki n°1 ce dimanche 13 juin.

"C'est comme un rêve ! déclare le Montilien en conférence de presse. J'ai toujours voulu faire les 24 heures du Mans. [...] Le rêve devient réalité. Ce n'est pas tellement de la chance, c'est beaucoup de préparation"

Avec ses coéquipiers, le Franco-britannique Gregg Black et le Belge Xavier Simeon, ils ont fait presque toute la course en tête. Ils s'imposent devant la Kawasaki n°11 et la BMW n°37 sur le circuit Bugatti. Sylvain Guintoli, champion de Superbike en 2014, participait pour la première fois à l'épreuve mancelle.