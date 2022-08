Un duo père-fils Dijonnais aux championnats de France de Parachutisme

C'est l'évènement tout ce weekend à l'aéroport de Dijon-Bourgogne. Pour la première fois la Fédération Française de Parachutisme organise ses championnats de France de Disciplines Artistiques et de Vol Relatif. Au total, près de 30 équipes sont en compétition, avec parmi eux un duo de chez nous. Un père et un fils à qui tout réussi.

Cette compétition est un succès, d'abord pour le lieu. "Ici c'est idéal, avec beaucoup de place pour atterrir et puis le staff est super", assure Sébastien Chambet, l'entraîneur national des disciplines artistiques pour la Fédération. "En disciplines artistiques, on a 14 équipes sur ce championnat. C'est vrai qu'après le covid, c'est un bon cru car il y a une petite baisse et des compétitions annulées. On a un championnat qui repart", ajoute-t-il.

L'enjeu est de taille cette année puisque les deux premières équipes de chaque discipline vous pouvoir être sélectionnées en équipe de France et ainsi représenter la nation aux Championnats du Monde à Eloy, aux Etats-Unis, en octobre.

Un duo de champions

Un objectif que souhaite atteindre deux de ses performeurs qu'il suit. Il s'agit des Dijonnais, Cyril et Lucas Colin, spécialistes du freestyle, une épreuve de 45 secondes en chute libre dans laquelle Lucas effectue toute sorte d'acrobaties devant Cyril, son vidéoman. Et les deux hommes se connaissent très bien puisqu'ils sont père et fils. "Je n'avais pas forcément pensé à faire équipe avec mon père, mais le fait de beaucoup sauter ensemble et de voir qu'il y avait quelque chose à faire, je me suis dit pourquoi pas lui proposer. C'est l'occasion aussi pour qu'il m'apprenne les rouages du parachutisme", indique Lucas.

A 19 ans, ce n'est pas non plus le fait de suivre parfois son père en compétition qui l'a poussé à débuter les compétitions, mais après avoir simulé des sauts en soufflerie. Il est d'ailleurs devenu champion de France en Dynamic à 2. "Cela a été un vrai coup de cœur".

Et ce champion a de qui tenir. Son père a enchaîné lui aussi les titres, dont celui de champion du monde de Freestyle en 2008. Depuis, il avait décidé de prendre sa retraite. Une retraite avortée depuis deux ans avec la formation donc de son duo avec son fils. Un duo plein de complicité et d'admiration. " Mon fils m'a surpassé. Déjà par son expérience en soufflerie, mais aussi par son passé de gymnaste", reconnaît Cyril, âgé d'une cinquantaine d'années.

Le duo en train de s'entraîner avant l'un de leur saut. © Radio France - Virginie Vandeville

Il y a une osmose entre nous

Entre le père, désormais dans l'immobilier et le fils gendarme l'entente est plus que là. "Travailler ensemble c'est plus positif que négatif, il y a une osmose entre nous", prévient Cyril. "On ose se dire les choses donc c'est presque plus simple", ajoute Lucas. Un duo qui fonctionne puisqu'ils sont arrivés deuxième de leur discipline l'année dernière aux Championnats de France. Une place qu'ils visent de nouveau cette année et plus que jamais car si cela leur garantirait une place en équipe de France et donc au championnat du Monde, c'est aussi la seule et dernière fois pour les recroiser ensemble. "Il est temps pour moi d'arrêter et de faire autre chose. Et puis il doit évoluer dans sa vie professionnel", conclut Cyril. Ils vont donc tout donné durant leurs 7 sauts de ce week-end.

Pas de grigri pour cela, avant chaque saut, ils ne dérogent pas une chose, leur tchek.