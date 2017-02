Un Enduropale 2017 d'anthologie !

Une foule impressionnante, plus de 400 000 spectateurs en 3 jours, et une course moto passionnante : l'édition 2017 de l'Enduropale restera dans les annales. La course a été remportée par un jeune belge de 21 ans, Daymond Martens.

On se souviendra longtemps de cet Enduropale 2017 ! D'abord pour sa fréquentation : 405 000 spectateurs en 3 jours. Ce n'est pas un record mais c'est un sacré cru. La météo maussade n'a pas découragé le public venu en masse dès le vendredi pour la course vintage. La course des vieilles motos lancée il y a 3 ans est déjà un succès!

Du monde et une course moto qui restera dans les annales de l'Enduropale. Des années qu'on n'avait pas connu un tel suspense avec une dernière heure de course haletante. Daymond Martens, jeune belge de 21 ans, était en tête avec plus d'une minute d'avance sur le favori, le nordiste Adrien Van Beveren. Mais le pilote de l'Audomarois a alors mis les gaz et a refait son retard. Jusqu'à revenir à quelques secondes dans les derniers hectomètres. Malheureusement pas de 4e succès de suite pour Van Beveren qui percute un motard et termine donc 2e.

Victoire donc de Martens, 6 ans après le dernier succès belge par Steeve Ramon, devant Van Beveren. Le Picard Richard Fura termine 3e. Belle 5e place pour le motard d'Auchel Stéphane Wattel. Enfin le pilote France Bleu Nord Milko Potisek a terminé 7e de cet Enduropale qui restera dans les annales de cette course décidément mythique.