Un énième couac retarde pour la troisième fois le projet de piste de BMX du Mans

Nouveau contre-temps pour la piste de BMX de niveau national qui doit voir le jour au vélodrome du Mans ! Annoncé depuis 2016, ce projet devait enfin voir le jour cette année. Il figurait même sur la liste des sites sarthois retenus pour servir à des délégations d'athlètes étrangers comme Centre de préparation aux jeux olympiques 2024 (CPJ). C'est loupé ! Car le projet a dû être repoussé une énième fois et ne sera pas livré avant le "début d'année 2025", confirme la mairie du Mans.

Cette fois pourtant, tous les feux semblaient au vert. Le budget de 700 000 € avait été approuvé. L'appel d'offre pour la construction de la piste avait été lancé à l'automne dernier... Mais à la dernière minute, la fédération française de cyclisme a mis son véto à propos du tracé. "Le problème, c'était le premier virage à droite, à 90 degrés, explique Jean-Claude Esnault, président du comité régional de cyclisme, ils nous ont dit qu'aujourd'hui, ça ne se faisait plus, que ça ne correspondait plus aux critères". En persistant avec ce tracé, la ville risquait de perdre l'homologation pour accueillir des compétitions de niveau national. Il a donc fallu le revoir.

Déjà repoussé deux fois, le dossier est-il "maudit" ?

À croire que ce dossier est maudit. En 2018 déjà**, il avait subi un premier faux départ** suite à la découverte sur le site d'une espèce de fleurs protégéé : l'héliantème faux-alysson. Il a fallu quelques années pour régler le problème, puis en 2021, alors que les travaux devaient commencer, nouvelle déconvenue ! La ville a découvert que la parcelle de 7 800 m2 choisie près d'Antares avait été classée zone boisée protégée un an auparavant... Par les services de la métropole ! Un "coup de crayon" malencontreux, qui a débouché sur une enquête publique, dans le but de pouvoir modifier le plan local d'urbanisme. Ce qui a été fait au printemps 2022.

Tout ça pour aboutir à ce nouveau couac sur le tracé. Celui-ci a été redéfini au mois de mai, validé par la fédération. Le dossier est désormais de retour entre les main de Cénovia Cités, l'agence d'aménagement de la métropole mancelle en charge de l'opération. Mais ça prendra forcément un peu de temps. "L'utilisation de la piste pour les JO, ce n'est plus du tout d'actualité car il aurait fallu qu'elle soit prête maintenant ou presque, reconnaît Jean-Claude Esnault*, mais l'important c'est que ce projet aboutisse, le plus rapidement possible, pour nos pratiquants sarthois."* En espérant qu'il n'y ait pas un nouvel obstacle inattendu à franchir.