Un équipage 100% handicapé se prépare pour participer aux 24 heures du Mans en juin 2020

Le Mans, France

Avec cette équipe constituée uniquement de pilotes handicapés, Frédéric Sausset a l'ambition d'écrire une nouvelle page de l'histoire du sport automobile.

Après avoir réussi l'exploit de concourir aux 24 heures du mans en 2016 aux côtés d'équipiers valides, le pilote amputé des quatre membres veut désormais aller plus loin. Il a lancé la filière Frédéric Sausset en 2018, un équipage constitué de trois pilotes en situation de handicap physique. Parmis eux, le Japonais Takuma Aoki, le Belge Nigel Bailly, tous deux paraplégiques, et le Français Snoussi Ben Moussa, amputé de la main gauche.

Ces deux dernières saisons ont montré qu'on était au niveau

"On a fait deux années de championnats d'Europe d'endurance de préparation en prototype LMP3. On a montré qu'on était au niveau, se félicite Frédéric Sausset, et maintenant, on prépare la saison 2020 pour passer sur une LMP2." Un changement de véhicule qui demande beaucoup de travail. "Il faut que l'accélérateur pour les pilotes paraplégiques soit sur le volant et il faut aussi qu'on trouve une solution pour que le pilote amputé puisse passer les vitesses avec sa prothèse", détaille-t-il.

Trouver de nouveaux partenaires

La Filière Frédéric Sausset est à la recherche de nouveaux financements, plusieurs centaines de milliers d'euros. Il faut aussi convaincre les commissions techniques encore frileuses, face ces véhicules pas comme les autres. Ces commissions peuvent décider de la participation d'un équipage si l'équipement ne leur convient pas.

On ira jusqu'au bout!

Des obstacles qui n'altèrent en rien la détermination du pilote : "J'ai pas l'habitude de baisser les bras quand j'ai un projet en tête. On ira jusqu'au bout. Je donne rendez-vous à tout le monde les 13 et 14 juin prochains. On va prouver que c'est possible de concourir face aux valides dans la plus grande course au monde".