Un équipage Drômois et un co-pilote Ardéchois au départ du rallye Monte-Carlo 2019

Lilian Vialle et Manuel Ghirardello sur le Rallye Monte-Carlo 2018

La Drôme et l'Ardèche au départ du 87 ème rallye Monte-Carlo

Lilian Vialle et Manuel Ghirardello sur Clio et Anderson Levratti co-pilote du Suisse Olivier Burri à bord d'une skoda font parti des 84 équipages qui vont prendre le départ du rallye Monte-Carlo jeudi prochain à Gap. C'est la 13 ème fois que Lilian Vialle va disputer la célèbre épreuve monégasque , qu'il ne rate plus depuis 2007.

Anderson Levratti originaire de La Voulte en est à sa 5 ème participation. Il est co-pilote du Suisse Olivier Burri qui va disputer lui son 21 ème rallye Monte-Carlo. Cet équipage avait terminé 12 ème l'an dernier et 1 er équipage amateur.

Anderson Levratti