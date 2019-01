Un granvillais va s'attaquer à l'Everest

Manche, France

Thomas Dutheil rêve de gravir les 8 848 m de l'Everest. Déjà, le 31 octobre dernier, il avait atteint le sommet d’Ama Dablam à proximité de l'Everest (6 856 m), l’un des sommets de l’Himalaya situé au Népal. Mais en avril il s'attaquera à l'Everest.

Un long voyage de 2 mois

Depuis le début de l’année, Thomas Dutheil se prépare : entraînements en salle de sports mais aussi là-bas sur le terrain au Népal. Il s'envolera le 7 avril prochain. Le budget est de plus de 30 000 €. Il a déjà eu des dons et trouvé des sponsors mais tout n’est pas encore bouclé et il a encore besoin d'aide. Un défi pour lui-même et en soutient aussi à l'association des Oeuvres des Pupilles Orphelines des Sapeurs-Pompiers (ODP). Le jeune homme partira deux mois. Une période nécessaire pour s'acclimater sur place avant de gravir l'Everest en 4/5 jours.

Pour soutenir Thomas une soirée-concert sera organisée le vendredi 18 janvier au Café Théâtre de Cherbourg.

Si vous voulez aider Thomas, le projet est sur sa page facebook : "everestdefiparvoyageautourdumonde"