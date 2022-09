Le Mayennais François Pervis victime d'un accident lors de sa tentative de record du monde aux États-Unis

Le septuple champion du monde mayennais de cyclisme, François Pervis, a été victime d'un accident dans la nuit de ce vendredi à samedi aux États-Unis, dans le désert du Nevada, en pleine tentative de record du monde de vitesse en vélo couché caréné. L'un de ses pneus a éclaté alors qu'il roulait à 130 km/h, il a passé plusieurs heures à l'hôpital.

à lire aussi VIDÉO - Découvrez comment François Pervis va tenter de battre le record du monde de vitesse

"Ça a été violent"

Il a glissé sur 400 mètres après l'éclatement du pneu, il était à environ 500 mètres de la zone de chronométrage, à savoir plus de 7 kilomètres de lancement, "ça a été violent", dit-il. François Pervis a été conduit à l'hôpital et a passé 4 heures sous perfusion et morphine, une de ses cervicales est enfoncée et ses poumons sont touchés.

Depuis le début de la semaine, le champion mayennais tente de rouler à 144 km/h pour valider le record et a réussi à faire 112,47 km/h sur courte distance en début de semaine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Plus d'infos à venir.