Deux videos d'un spécialiste du genre, Marshall Miller, sont particulièrement belles et spectaculaires. Une caméra 360 degrés permet des images à couper le souffle.

Le wingsuit est un sport extrêmement dangereux, à déconseiller à beaucoup de gens, parfois mortel. Le wingsuit, c'est d'abord une combinaison en forme d'aile. Un vol en Wingsuit c'est un saut dans le vide, une combinaison qui se gonfle d'air mais au lieu de chuter de plus en plus vite, l'aile permet d'être à l'horizontale. Marshall Miller, un professionnel du genre, a embarqué une caméra go pro à 360 degrés. Résultat époustouflant dans les 2 vidéos ci-dessous.