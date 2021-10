Un jeune basque fait le Marathon des Sables en espadrilles

C'était un rêve pour lui depuis longtemps qui est train de se réaliser. Nicolas Duplaa, jeune souletin est parti depuis le 1er octobre dans le désert du Maroc se mesurer aux différentes étapes d'une course hors normes : le Marathon des Sables.

Difficulté supplémentaire pour lui : il a décidé de faire toute la course avec des espadrilles comme chaussures. Espadrilles conçues spécialement pour l'occasion sans vraiment savoir si elles vont tenir le choc.

Je suis plus à l'aise que les autres pour courir

Au terme de la première étape, Nicolas s'est rendu compte qu'il était finalement plus à l'aise que ses concurrents pour courir ; la légèreté des espadrilles fait qu'il est plus facile pour lui de courir dans les dunes et celles-ci évitent aussi l'apparition d'ampoules.

Les différentes étapes sont vécues différemment par Nicolas, en fonction du terrain. Il nous a parlé de la beauté des paysages mais également la difficulté des étapes au vu de la température.

En effet, les ressentis de température ont atteint jusqu'à 53 degrés et les organisateurs ont déploré beaucoup d'abandons, d'insolations...

Les paysages sont vraiment magnifiques

Il partage avec nous son expérience en direct tous les matins à 7h25, ainsi qu'en photos :

Nicolas Duplaa au Marathon des Sables - Nicolas Duplaa

Vue depuis le parcours du Marathon des Sables - Nicolas Duplaa

N'hésitez pas à aller visiter sa page Facebook La Grande Espadrouille dans laquelle il partage des vidéos de son périple !!