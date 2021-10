Un jeune coureur de 23 ans joue les vieux briscards et remporte les 100 kilomètres de la Somme !

"C'est exceptionnel !" Yohann Prevost, l'un des speakers et consultant des 100 kilomètres de la Somme, organisés ce samedi au départ du parc de la Hotoie d'Amiens enchaîne les qualificatifs pour saluer le coup d'éclat du vainqueur de l'édition 2021 et nouveau champion de France de la discipline. Cet athlète, c'est Guillaume Ruel, 23 ans, originaire de la Manche et licencié dans la Sarthe.

Guillaume Ruel sur la ligne d'arrivée au parc de la Hotoie d'Amiens © Radio France - François Sauvestre

Le classement complet du 100Km à retrouver en cliquant ici

Pour sa première participation à un 100 kilomètres, il s'impose en 6 heures, 42 minutes et 48 centièmes. S'il reste au dessus du record de France (6h27), il bat celui établi dans la Somme par Jérôme Bellanca (6h47). "C'est top, je venais pour cela, pour faire un gros chrono, pour gagner. Contrat rempli", réagit ce jeune étudiant en pharmacie à Caen juste sur la ligne d'arrivée. L'athlète a bien conscience d'être un "atypique", dans un milieu de la longue distance où des coureurs plus âgés sont les plus nombreux et les plus performants.

Mais Guillaume Ruel explique qu'il "court beaucoup depuis tout petit. Pour moi c'est la suite logique des choses. J'ai fait des bonnes performances sur 10kms, sur le semi, le marathon. le 100 était une opportunité à saisir." Ce qu'il a donc fait avec brio, provoquant une pluie d'éloges à l'arrivée. Pour le samarien Ludovic Dubreucq, arrivé septième en 7h18, la performance du jeune normand n'est pas si surprenante. "J'en avais fait un de mes favoris", explique l'athlète de l'Amicale du Val de Somme.

Ludovic Dubreucq à l'arrivée des 100 kilomètres © Radio France - François Sauvestre

Dans la fratrie Dubreucq, Antoine a lui été contraint à l'abandon. L'Isarien Benoît Potelle (A.C Margny) est sixième de la course. Chez les femmes c'est la Dijonnaise Camille Chaigneau qui s'impose. Elle est neuvième du général en 7h28.