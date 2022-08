Un jeune Mayennais de 15 ans en lice ce weekend aux championnats de France de moto

C'est l'un des pilotes espoirs mayennais, Luca Chauvière, 15 ans, participe depuis le début de l'année au Championnat de France de Moto dans la catégorie 125 CC. Samedi 6 et dimanche 7 août 2022, il va participer à sa 6e course sur le mythique circuit de Magny-Cours au sud de Nevers dans la Nièvre. Actuellement, le jeune Luca est 9e au classement général sur 13 coureurs.

À seulement 15 ans, Luca découvre le sport automobile et les nombreux déplacements de la saison. Même s'il n'est pas encore au niveau des meilleurs de son âge, il est déjà satisfait de ses performances. "C'est déjà un exploit pour moi en cette première année dans un championnat comme celui-ci", explique le jeune Mayennais. "Pour les prochaines courses, l'objectif c'est de gagner quelques places, d'avoir confiance en moi et en la moto", précise-t-il.

Et pour devenir l'un des meilleurs de sa génération, Luca s'inspire des légendes de son sport. "Depuis que je suis tout petit, je suis un grand fan de Valentino Rossi, 9 fois champions du monde de moto GP. C'est vraiment lui qui me fait rêver et mon but c'est de le remplacer", argumente le jeune garçon avec des étoiles dans les yeux.

Alors faire partie des 27 pilotes de Moto GP, la catégorie reine de la discipline, cela demande beaucoup de travail mais aussi beaucoup d'argent. Sa moto coute déjà 9 000 euros auxquels on ajoute le prix de la licence, des déplacements, des inscriptions aux courses. Rien que pour cette année, le budget s'approche des 25 000 euros et plus on grimpe les échelons, plus c'est cher.

"On est prêt à tout pour notre fils", explique son papa Sébastien. "Certes c'est une passion dangereuse mais bon, pour réussir il faut bien prendre quelques risques", se rassure ses parents. Des risques, Luca en prendra davantage la saison prochaine car il compte bien piloter une moto de 400 CC, plus puissant, rien que ça.