Un Provençal de 20 ans qualifié pour Roland Garros

Alexandre Muller, 20 ans, joue cette année son premier Roland Garros. Classé 330e mondial et 36e Français, le marseillais a bénéficié d'une wild card (un laisser-passer) pour accéder directement au premier tour, sans passer par les qualifications.

Il a 20 ans et cette année, il participe à son premier tournoi de Roland Garros. Yeux bleus, cheveux blonds et sourire de gosse, Alexandre Muller est classé 330e à l'ATP. Il est le 36e joueur français. Et pour ce licencié du Tennis Club de Marseille, participer à Roland Garros, c'est une chance quasi-inespérée : "Je ne m'y attendais pas du tout" sourit-il.

Wild card

La fédération française de tennis (FFT) lui a donné une wild card, un laisser-passer, pour accéder directement au tableau final, sans passer par les qualifications. Il n'y a que six wild cards pour les joueurs français (Julien Benneteau en a reçu une), et c'est donc "une énorme chance pour Alexandre d'en avoir eu une", affirme son coach, Sophie de Taxis.

Alors pourquoi a-t-il été choisi? Sophie de Taxis a son idée là-dessus : "Parce qu'il a gagné 500 places à l'ATP l'année dernière, qu'il a fait une saison très régulière avec 14 finales de tournois. Et c'est aussi une façon, pour la FFT, de donner sa chance à la next generation."

"Ca va être très compliqué"

Une chance, certes, mais le jeune joueur ne se fait pas beaucoup d'illusion. "Je viens pour gagner, bien sûr, mais ça va être très compliqué", explique-t-il. Forcément, avec plus de 200 places d'écart avec son premier adversaire (Thiago Monteiro, 95e mondial), la tâche ne va pas être facile pour Alexandre. Mais les choses auraient pu être encore pires, car, en arrivant sur le tableau final directement, il aurait pu se retrouver face à Nadal, Djokovic ou Murray. Un scénario qui aurait laissé peu de place à l'espoir...

De toute façon, mon objectif, c'est de me faire plaisir, de n'avoir aucun regret en sortant du terrain. Et si j'ai ma première victoire à Roland, ce sera la cerise sur le gâteau. (Alexandre Muller).

Depuis qu'il sait qu'il part pour Roland Garros, Alexandre a intensifié ses entraînements. "On lui apprend à jouer en 5 sets gagnants, parce qu'il n'en a jamais fait", glisse Sophie de Taxis. "On essaie aussi de le préparer mentalement à jouer devant du monde, parce que ça non plus, il n'y est pas habitué".

Un joueur "made in Provence"

Malgré ce manque d'expérience, Alexandre peut quand même s'appuyer sur des années d'entraînement et de préparation. Repéré à l'âge de 7 ans par la Ligue de Provence de tennis, sa coach, Sophie de Taxis ne l'a jamais vraiment quitté des yeux "même quand il est parti s'entraîner à l'INSEP, à Paris, il venait toujours s'entraîner ici pendant les vacances et les week-end, " se souvient-elle.

Aujourd'hui, elle part donc avec son protégé pour cette nouvelle aventure. "On est très curieux, très impatient de voir ce que ça va donner", conclut-elle.

Son premier match, contre le Brésilien Monteiro est prévu ce mardi 30 mai.