Un jour au tour ! 19è étape du Tour de France à Moirans en Montagne.

Le Tour de France est déjà gagné en ce matin du 21 Juillet à Moirans en Montagne. Le danois Jonas Vingegaard pointe à sept minutes et vingt neuf secondes de son dauphin, Tadej Pogacar.

Mais l'étape, elle, peut devenir dingue comme l'explique Marie Ameline sur France Bleu

Une étape de 172,8 km de Moirans en Montagne à Poligny

Une histoire qui peut s'annoncer magnifique pour Clément Berthet, régional de l'étape, qui vient depuis toujours rendre visite à ses grands-parents, habitant à 20 km de Moirans en Montagne ! Alex Berthet le grand-père du coureur était au micro de France Bleu

Clément Berthet sur la route du Tour de France © Radio France - Thierry Larret

"Merci France Bleu" Christian Prudhomme, patron du Tour de France

Mais le Tour de France ce n'est pas juste trois semaines de courses de très haut niveau, c'est aussi une préparation pour que la fête reste la fête comme l'expliquent les deux hommes à la tête de la sécurité sur les routes du Tour

Un Tour de France qui ne serait rien sans son patron Christian Prudhomme

Le Tour de France, c'est une histoire d'amour entre le public français et un sport qui veut repousser les limites de chacun ! Et quand il passe à côté de chez, comme c'est le cas pour Quentin Fillon Maillet, biathlète professionnel et amoureux de vélo et bien on va sur le Tour et on vient répondre aux questions de France Bleu

Quentin Fillon-Maillet, biathlète © Maxppp - Jean-François FREY

Une victoire sur le fil