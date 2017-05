Un Kenyan remporte le Marathon du Futuroscope 2017

Ce sont des coureurs kenyans et éthiopiens qui ont raflé les premières places au Marathon du Futuroscope 2017. 13ème édition sous un soleil de plomb.

42,195 kilomètres en 2h27'02", le Kenyan Josephat Muraga remporte la 13ème édition du Marathon du Futuroscope, à l'issue d'un bras de fer tendu avec Wilson Kebenei qu'il devance de 8 secondes à l'arrivée.

Dans le semi-marathon, c'est un éthiopien qui l'emporte : Getinet Mele Gedamu : 1h05'55", devant Georges Njoroge qui le talonnait à 2 secondes derrières.

Plus de 2 800 coureurs

Sur les 2 830 partants de ce matin sur le semi (8h15) et le marathon (8h45) certains sont encore en course à midi. Et ils peuvent compter sur les Poitevins, qui malgré les températures élevées, plus de 30 degrés dans le Poitou ce dimanche 28 mai 2017, est venu en masse pour les encourager sur le bord des routes et à l'arrivée au pied du parc du Futuroscope.

La course mère-fille : un prélude de Fête des mères

Le marathon du Futuroscope 2017, précédé par une course mère-fille hier à Blossac (Poitiers) : 600 inscrits sur les 5 et 10 kilomètres. Tour de chauffe avant les épreuves de ce dimanche. "Tête à tête privilégié" pour les mamans et leurs filles en cette veille de Fête des mères, puisque 25 duos-mères filles ont participé à cette course en binômes hier.