Un Loirétain s'attaque à la mythique Diagonale des Fous sur l'île de La Réunion

Un Loirétain s'apprête à prendre le départ d'un des ultra-trails les plus difficiles au monde : la Diagonale des Fous, une course pédestre de 167 kilomètres qui traverse l'île de La Réunion du sud au nord. Départ ce jeudi.

Ils seront un peu plus de 2 600 coureurs au départ de Saint-Pierre, au sud de l'île de La Réunion. De nombreux locaux mais aussi des coureurs venus du monde entier. Parmi les métropolitains qui ont fait le déplacement sur l'île intense, Maël Nivinou. Ce Loirétain de 31 ans s'apprête à affronter un mythe : la Diagonale des Fous. Une course nature de 167km et près de 10 000 mètres de dénivelé positif, mais aussi négatif, dans des conditions extrêmes.

La Réunion au rythme du Grand Raid

Pour tous les fous qui seront sur la ligne de départ à 19 heures (21 heures à La Réunion) ce jeudi 21 octobre 2021, la tâche s'annonce compliquée : tous n'iront pas au bout, mais c'est un passage obligatoire quand on fait de l'ultra, confirme Maël Nivinou, "ça représente le graal de l'ultra-trail. Pour les Réunionnais, c'est leur Coupe du Monde. L'île s'arrête de vivre exprès pour cet événement".

C'est difficile de trouver du dénivelé dans le département

Maël Nivinou habite à Pithiviers (Loiret), et pour se préparer à une telle épreuve, ce n'est pas simple, il faut s'adapter et faire beaucoup de sacrifices, confie l'homme de 31 ans. "C'est difficile de trouver du dénivelé dans le département. Il faut aller un peu plus loin. Moi je partais m'entrainer dans l'Essonne sur le circuit des 25 bosses dans la forêt de Fontainebleau. C'est un parcours de 16km avec 800m de dénivelé. Donc toutes les semaines, je partais là-bas pour faire du dénivelé. Mais je faisais quand même quelques longues distances dans le Loiret, des sorties de 30 à 40 kilomètres, mais sur du plat.". Sur le Grand Raid, il devra faire l'équivalent de la double ascension du Mont Blanc.

Maël Nivinou portera le dossard 906 - DR

La deuxième participation comme une revanche

Pour ce gendarme mobile à Pithiviers, ce sera la deuxième participation après une première traversée en 2019. Pour cette nouvelle aventure sur l'île volcanique, le Loirétain à fixé ses objectifs. "Quand j'ai fini la Diagonale en 2019, j'avais dit "plus jamais ça !" en pleurant... J'avais finis 1 051ème alors qu'à mi-course, j'étais 38ème. Donc très loin de mes espérances à l'arrivée. Aujourd'hui, je suis plus préparé, je reviens et je veux réussir à entrer dans le top 100. L'objectif est de finir en 35 heures." Mais l'île réserve toujours des surprises et les éléments sont parfois difficiles à appréhender. "En 2019, j'avais prévu de finir en 39 heures et finalement j'ai mis 50 heures donc on peut avoir beaucoup de surprises. Mais l'objectif final reste de finir", explique Maël Nivinou qui prévoit de ne pas dormir pendant 35 heures.

Pour performer comme il l'espère, le père de famille s'entraine presque tous les jours depuis deux ans en alternant vélo et course à pied. Ce qui implique un "sacrifice auprès des amis et de la famille. En me levant tous les jours, je ne pense qu'à ça". Justement, pour cette aventure, son épouse est impliquée : elle sera chargée de l'épauler et l'encourager, ce qui sera très utile dans les moments les plus difficiles. Mais sa petite fille de 4 ans n'a pas fait le voyage car "elle est encore un peu trop jeune pour supporter ça" confie Maël Nivinou.

Alors comme disent les Réunionnais, "ti pas ti pas la Redoute", qui signifie : inutile de partir fort, c'est la régularité qui prime. Pour les coureurs, l'objectif principal sera d'être Finisher. Pour cela, il faudra franchir la ligne d'arrivée au stade de la Redoute à Saint-Denis en moins de 66 heures, soit dimanche vers 16 heures.