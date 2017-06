Un marathon du Médoc 2017 en musique

Le 9 septembre prochain, la 33ème édition du marathon du Médoc sera haute en couleurs et en sons. Le thème retenu cette année : "la musique en 33 tours". 8500 concurrents seront au départ.

Madonna, Sheila, Springsteen ou Boney M ? A vos costumes. On devrait trouver sur la ligne de départ à Pauillac quelques sosies de stars en version baskets. Après les contes et légendes en 2016, la 33ème édition va se décliner en musique tout au long des 42,195 km du parcours qui traversera comme d'habitude les appellations de Pauillac, St Julien, Haut-Médoc ou Saint-Estèphe.

Ils seront 8500, dont près de 4000 étrangers, à former un long ruban multicolore sur les routes et les chemins du vignoble médocain. Les inscriptions sont closes depuis longtemps. Pas de dossard possible pour les retardataires.

23 points de dégustation attendent les coureurs qui seront accompagnés par 52 orchestres qui réviseront sans doute leurs classiques pour une édition 2017 qui pourrait bien faire du bruit.