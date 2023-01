Un Mayennais de 52 ans sacré champion de France de rameur en salle

Éric Lefèvre a découvert le rameur lors du confinement au printemps 2020. Ce Craonnais pratiquait auparavant la course à pied et le volley-ball. Le Mayennais s'est pris au jeu et a signé une licence au club d'aviron de Château-Gontier-sur-Mayenne.

ⓘ Publicité

Ce week-end, le quinquagénaire participait pour la troisième fois aux championnats de France de rameur en salle. En 2021, Éric Lefèvre était dans son salon en raison de la pandémie. En 2022, il était dans les locaux de son club. Et cette année, le Craonnais était à Paris, à la salle Pierre de Coubertin pour ce championnat de France.

Sur l'épreuve du 500 mètres, Éric Lefèvre a réalisé une très très belle performance en signant un chrono d'1'31 s'offrant ainsi le titre de champion de France. Un temps qui permet aussi au Mayennais de décrocher la médaille de bronze des championnats d'Europe de la discipline qui se déroulaient dans le même temps.