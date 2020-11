Un mois après Roland-Garros, Hugo Gaston rentre en lice au Masters 1000 de Paris-Bercy

Il avait enchanté le public français de ses amorties et de son jeu varié tout en maîtrise. À 20 ans, Hugo Gaston a su conquérir la France du tennis après un superbe tournoi de Roland-Garros et une défaite sur le fil face au numéro trois mondial, l'autrichien Dominic Thiem. Une défaite en cinq sets, 4-6, 4-6, 7-5, 6-3, 3-6, lors d'un huitième de finale absolument dantesque.

Un mois après, le statut du jeune Hugo Gaston, 20 ans et originaire de Fonsorbes près de Toulouse, a forcément changé dans le paysage du tennis masculin. Le tennisman, toujours licencié au TC Blagnac, a déjà fait un bond au classement ATP, gagnant plus de 80 places. Il est ainsi désormais 162e au classement mondial.

Une Wild Card pour Bercy

Changement de statut et donc changement de regard sur le talentueux Toulousain. Ses performances à Roland-Garros lui ont permis de bénéficier d'une Wild Card pour le Masters 1000 de Paris-Bercy qui a commencé ce week-end.

Hugo Gaston n'a donc pas besoin de passer les qualifications et passe donc directement au premier tour. Et il faudra de nouveau réaliser un exploit pour aller loin dans la compétition.

Un tableau compliqué

Après la terre battue qui avait si bien réussi au jeu tout en souplesse d'Hugo Gaston, le Fonsorbais va maintenant devoir s'adapter à la surface dure de l'autre tournoi parisien. Et pour le premier tour, le jeune gaucher est servi. Il affronte en effet ce lundi l'Espagnol Pablo Carreno Busta, 15è joueur mondial, quart de finaliste du dernier Roland-Garros et demi-finaliste de l'US Open.

Autant dire un gros morceau d'entrée pour Hugo Gaston, qui se retrouve dans un tableau compliqué. En cas de nouvel exploit, il pourrait même affronter un autre espagnol au troisième tour, et pas des moindres... Le vainqueur incontesté de Roland-Garros et numéro un mondial, Rafael Nadal.

Un tournoi à Hambourg

Depuis Roland-Garros, Hugo Gaston n'est pas non plus resté inactif. Il a participé au Challenger d'Hambourg en Allemagne, un tournoi certes moins prestigieux qu'un Masters, mais qui correspond davantage à son classement ATP. Le Toulousain s'est d'ailleurs incliné au second tour face à l'Autrichien Sebastian Ofner, 7-5, 6-2, 171e mondial, soit un classement équivalent à celui d'Hugo Gaston.