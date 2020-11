Un mois après Roland-Garros, Hugo Gaston s'incline au premier tour du Masters 1000 de Paris-Bercy

La marche était peut-être trop grande à gravir cette fois. Après avoir breaké d'entrée et mené 2-0 en tout début début de partie, Hugo Gaston a finalement concédé cinq jeux d'affilée et n'arrivera plus à lutter contre l'espagnol Pablo Carreno Busta.

Une défaite sèche 6-3, 6-2 pour le jeune gaucher toulousain de seulement 20 ans, invité sur Wild Card par la direction du Masters 1000 de Paris-Bercy un mois après un tournoi de Roland-Garros absolument époustouflant.

Le jeune tennisman, originaire de Fonsorbes près de Toulouse, avait su enchanter son monde après un huitième de finale dantesque contre le numéro trois mondial, Dominic Thiem, et une défaite de justesse en cinq sets.

La patte gauche d'Hugo Gaston n'a cette fois pas su faire mouche sur la surface dure de paris-Bercy. Le Toulousain, qui rôde autour de la 160e place mondiale, aurait de toute façon dû réaliser un nouvel exploit pour se hisser au second tour.

Retour maintenant aux tournois Challenger pour Hugo Gaston, qui avait déjà repris la compétition après Roland-Garros avec un tournoi à Hambourg en Allemagne, un tournoi certes moins prestigieux qu'un Masters, mais qui correspond davantage à son classement ATP. Le Toulousain s'est d'ailleurs incliné au second tour face à l'Autrichien Sebastian Ofner, 7-5, 6-2, 171e mondial, soit un classement équivalent à celui d'Hugo Gaston.