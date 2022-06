Un nouveau défi hors-norme pour le champion handisport lorrain Théo Curin

Où s'arrêtera le nageur quadri amputé lorrain Théo Curin ? En novembre dernier, il traversait en relais le lac Titicaca avec ses acolytes Malia Metella et Matthieu Witvoet. Un an plus tard, il va participer à un marathon aquatique en Argentine, la Santa Fé-Coronda, une course mythique de 57 kilomètres en eau libre, le 13 novembre 2022.

Le premier nageur handisport à participer

Un nouveau défi hors-norme pour le nageur, originaire du Lunévillois, amputé de ses quatre membres après une méningite bactérienne à six ans. Il sera tout simplement le premier nageur handisport à participer à cette épreuve. Une course encore au delà de ce qu'il a pu connaître jusqu'ici : "le lac Titicaca c'était 110 kilomètres en onze jours à trois, là, c'est 57 kilomètres tout seul en une journée".

Théo Curin qui avoue commencer à "stresser" à l'idée de réaliser ce parcours dans un fleuve dans lequel on trouve des crocodiles et des piranhas. Un défi sportif mais aussi une manière de rendre le handicap visible : "l'Argentine est un pays où la visibilité du handicap est peu développée et on a envie de faire changer ça en participant à la course la plus mythique du pays".