Un nouvel ultra-trail sur la métropole de Nice Côte d'Azur

À côté de l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour, piloté par le Département, voilà le Nice Côte d'Azur by UTMB. Cette fois-ci, c'est la Métropole niçoise qui organise cette épreuve. Elle aura lieu du 22 au 25 septembre 2022. Quatre distances seront proposées : un 24 km, un 58 km, un 108 km et un 159 km, l'épreuve phare.

Cette dernière épreuve partira d'Auron et arrivera sur la Promenade des Anglais après 100 miles de course et 8.500 mètres de dénivelé positif. Les trois plus longues courses permettront aussi aux finishers de glaner des points qualificatifs pour participer à la célèbre UTMB, d'où le nom.