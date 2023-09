Un palais des sports digne de ce nom pour les Angels de Béziers, l'inauguration est prévue ce vendredi

Ne cherchez pas une place, pour assister au tout premier match organisé ce vendredi 29 septembre au Palais des Sports de Béziers. Il n'en reste plus une seule. L'inauguration de ce complexe de 7.000 carrés se déroule à guichet fermé. Voilà presque 20 ans que les Angels, le club de volley féminin (PRO A) de Béziers, attendent de pouvoir disputer des rencontres dans un espace digne de ce nom. Voilà qui est fait. "C'est sans aucun doute la plus belle salle de volley-ball en France" explique Bernard Fages, le président du club à France Bleu.

Ce palais des sports, de 2.050 places, pouvant a été construit entre Boujan-sur-Libron et Béziers, zone de Mazeran. Ce vendredi soir à 19h, les Biterroises y joueront leur tout premier match amical contre le RC Cannes volley-ball. La nouvelle équipe des Angels (qui a été renouvelée à 100 %) a pris possession des lieux il y a une semaine. France Bleu Hérault a pu assister à l'un des entraînements ce mardi après-midi.

"C'est une consécration. C'est sans aucun doute l'une des plus belles salles en France." Bernard Fages

"On a un palais des sports qui est vraiment magnifique" dixit Bernard Fages, président du club de volley club Les Angels de Béziers. "Là, on voit qu'on est au niveau national et international. Ça fait un peu peur. On passe à plus de 2.000 places. Il va falloir le remplir. L'approche du volley-ball professionnel est différente. Au Four à Chaux on était moitié amateur, moitié pro. Là, nous sommes totalement professionnel. Si on arrive à remplir la salle à chaque match, on va avoir un truc extraordinaire".

Les Béziers Angels sont une référence du volley-ball féminin français et européen. Championnes de France en 2018, Vice-championnes de France en 2021, demi-finaliste de la coupe de France en 2022, 14ème du classement européen.

Un investissement dépassé : quatre millions supplémentaires

Les Angel jouaient jusqu'à présent à la Halle du Four à Chaux Alain Barrau. Le complexe ne pouvait pas accueillir des compétitions internationales**.** La capacité d'accueil de ce nouvel espace imaginé par le cabinet P anorama Architecture basé à Aix-en-Provence est deux fois importante. L'investissement initial (17 millions d'euros) est finalement plus important. Quatre millions supplémentaires auront été nécessaires en raison de l'inflation. 1,5 millions d'euros supplémentaires liés à la hausse des prix des matériaux. Des équipements supplémentaires ont été investis depuis la présentation du projet initial.

"Honnêtement, je suis content et fier du résultat." Robert Ménard

"Ça n'a rien à voir. Vous avez vu la taille" dit Robert Ménard, le maire et président de l'agglomération de Béziers qui effectuait ce mardi une visite des lieux. "On offre à nos filles, le plus bel écrin qu'on pouvait leur offrir. Le pari, c'est qu'il soit plein. Vous avez vu comment cette salle fait grand par rapport au Four à chaux. C'est bien, si c'est plein. Ce vendredi soir, c'est complet. Il va y avoir une ambiance de dingue. Mais il faut qu'il le soit après. Il n'y a rien de plus terrible que de jouer dans une salle qui ne résonne pas. Je suis vraiment content. Ça a été une putain de galère. Tellement compliqué à réaliser, sur l'implantation, la taille..."

"Nous avons l'outil dont on a rêvé"

"Avant, on jouait dans un gymnase d'école. Là, c'est un autre monde."

"Passer d'un gymnase à ce Palais des Sports, c'est énorme", précise Luc Lazare, président depuis 30 ans du club des supporters des Angels de Béziers. "J'ai connu le début du club jusqu'au plus haut niveau, maintenant se retrouver ici. C'est le rêve. On sent un engouement vis à vis du club. La ville et l'agglo ont fait un boulot formidable."

La saison professionnelle de PRO A féminine débute le 10 octobre avec un déplacement en Provence contre les filles d'Aix-Venelles (20h). Le premier match à la maison contre Nantes, est programmé le 21 octobre à 17h, dans un Palais des Sports sans aucun doute surchauffé.

L'agglomération de Béziers n'a pas encore choisi le nom de ce Palais.

Palais des Sports Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

