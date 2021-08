Un père et son fils conquièrent ensemble le titre de champion du Pays Basque de grand chistéra

Laurent et Clément Garcia sont père et fils. Ensemble, fin juillet, ils ont été sacré champions du Pays basque en grand Chistéra.

Laurent et Clément Garcia, père et fils, champions du Pays basque de grand Chistéra

C'est la belle histoire de pelote de l'été, celle de la famille Garcia. Laurent le père, et Clément le fils ont remporté ensemble le championnat du Pays basque de grand chistéra fin juillet. Ils étaient accompagné de Stéphane Amati, parce que le grand chistéra se joue par équipe de trois. Pour Laurent Garcia en tout cas, jouer avec son fils, c'était un peu "la cerise sur le gâteau d'une longue carrière". "Là, c'est vrai qu'il y avait l'opportunité de pouvoir éventuellement jouer avec Clément. C'est vrai que ça a rajouté un petit challenge particulier. Une petite satisfaction à la transmission de pouvoir jouer en Nationale A au plus haut niveau avec son fils."

Laurent Garcia préside le club de pelote de Bidart, Kostakoak © Radio France - Bixente Vrignon

Laurent Garcia : "c'est beaucoup de fierté de voir que mon fils joue avec les meilleurs".

D'autant que le père est aussi l'entraineur du fils. Alors forcément pour Clément, 20 ans, jouer avec son père, ça met forcément une petite pression supplémentaire. "Je pense que ça force à être plus sérieux et à jouer un plus haut niveau. Après, j'ai l'habitude qu'il soit quand même à côté de la cancha et qu'il soit mon entraîneur. Mais là, c'était un peu mon coéquipier et mon entraîneur à la fois"

Une belle histoire qui ne pourra pas s'accompagner d'un doublé. Clément s'est blessé au genou au début du mois, la belle équipe ne pourra pas donc tenter d'être aussi champion de France.