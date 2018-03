A partir de ce vendredi et jusqu'à samedi, se déroule le 59ème rallye du "Pays de Grasse". 9 spéciales chronométrées durant lesquels va tenter de briller un pilote local, Frédéric Maillan, au volant en plus d'une voiture France Bleu Azur.

Grasse, France

Le 59e rallye du "Pays de Grasse" c'est 436,72 km dont 9 spéciales pour 124 km chronométrés. Une épreuve régionale mais relevé que connait bien Frédéric Maillan, pilote de rallye grassois. Enfin pour être très précis, que "connaissait"bien Frédéric Maillan ! L'homme en effet revient dans le monde automobile après 25 ans de pause. Il reprend le volant, celui d'une Peugeot 207 Super 2000. "J'ai couru jeune, dés que j'ai eu 18 ans puis j'ai du arrêter pour cause de recherche de boulot et d'un manque de moyens financiers, précise Frédéric Maillan. J'ai toujours gardé ça au fond de moi, mais je ne voulais pas trop y penser. C'est ma passion et ne pas pouvoir l'assouvir me faisait du mal. Et puis ces dernières années, j'ai pu m'y remettre. Le plaisir était entier".

Un podium prometteur

Le problème c'est qu'en 25 ans, les techniques, le pilotage, les règlements et les voitures ont bien changé. Il a fallu s'adapter et les premières courses se sont souvent terminées sur le bas côté ou pire dans un arbre. Frédéric n'abandonne pas. Il loue une voiture clé en main avec équipe de mécanos, prend un jeune co-pilote et se remet en question. Attitude plutôt positive puisqu'au début du mois de mars, il signe alors, contre toute attente, un podium au Rallye de Vaison-la-Romaine. Frédéric est relancé ! Aujourd'hui il a le sourire et à prévu 5 courses pour cette saison. Un programme qui coûte cher. Le grassois est donc à la recherche de sponsors afin d'assouvir une passion qui ne le quittera plus. Il l'a promis.