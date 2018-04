Laval, France

La saison commence pour Natan Bihel. Dimanche, le pilote mayennais roulera au volant de sa Ligier JS P3 n°18 sur le mythique circuit du Castellet, lieu de la première des six manches de l'European Le Mans Series. Ce championnat réunit des prototypes LMP 2 (600 chevaux) et LMP3 (420 chevaux). Natan Bihel, 18 ans est un des plus jeunes pilotes inscrits pour cette compétition. Ce samedi, le garçon participe aux qualifications de cette première manche.

Le mythique circuit du Castellet

La saison du mayennais commence sur un circuit bien connu des passionnés d'automobile. Le circuit du Castellet ou circuit Paul Ricard qui accueillait autrefois le Grand Prix de France de Formule 1 (1971-1990) et où aura lieu encore cette année la course moto du Bol d'Or. "En 2016 j'avais fait ma première course de voiture ici. J'adore ce circuit par son tracé. Tout au long de la saison on court sur des circuits de F1 et cette année la Formule 1 revient en France donc c'est sympa. Il y a eu beaucoup de travaux. La piste a été élargie. Même si je ne suis pas du sud de la France ici, dans ce championnat européen je suis un local, donc le contact avec le public est intéressant" explique Natan Bihel.

Objectif Top 10

Lundi dernier, Natan Bihel s'est déjà frotté à la piste provençale à l'occasion des essais officiels. Le Mayennais a roulé 400 kilomètres et effectué 80 tours (1'53''848). La pluie n'a pas arrangé les choses. Avec son coéquipier Laurent Millara il ont pu jaugé leur prototype. "On est plus sereins pour la course de dimanche du coup" explique le Mayennais qui a pour objectif de finir dans le Top 10 de cette première manche.

L'European Le Mans Series n'est qu'une étape dans l'esprit de Natan Bihel. L’objectif est, à terme, de participer au Championnat du Monde d'Endurance WEC, avant que le pilote mayennais puisse réaliser son rêve : s'aligner aux 24 Heures du Mans dans quelques années.

Natan Bihel et son prototype en décembre dernier à l'hippodrome de Laval © Radio France - Martin Cotta

Le calendrier 2018 de Natan Bihel :